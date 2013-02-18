В Харьковской области памятник Ленину разрисовали свастикой (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом размещена на сайте «Обрии Изюмщины».

«В ночь с 16 на 17 февраля неизвестные лица черной краской разрисовали памятник Ленину. На его постаменте они немецком языке сделали провокационную надпись и фашистскую свастику», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «работники коммунальных служб уже ликвидировали надпись. А вот правоохранители начали следствие этого поступка».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля с.г. в райцентре Ахтырка Сумской области группа лиц во главе с народным депутатом Украины от ВО «Свобода» Игорем Мирошниченко с помощью троса и грузового автомобиля разрушила памятник Ленину, свалив его с постамента. На многочисленные предупреждения сотрудников милиции участники акции не обращали внимания.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Сумской области, прокуратурой начато расследование по факту разрушения памятника Ленину в Ахтырке. По словам прокурора отдела Сергея Казимирова, прокуратура области взяла на контроль ход расследования по факту хулиганских действий по разрушению памятника.