КПУ призывает трудящихся встать на защиту ахтырского Ленина
Президиум ЦК КПУ заявила в воскресенье, что требует от Генеральной прокуратуры и МВД привлечь к уголовной ответственности и наказать инициаторов и исполнителей сноса памятника Ленину в Ахтырке Сумской области.
В заявлении коммунисты назвали представителей партии «Свобода», которые снесли памятник в пятницу, «национал-экстремистами», «современными пособниками фашизма», пишет Радио Свобода.
Компартия также призвала «всех честных людей Украины» стать рядом с коммунистами «в защиту и за победу всего великого, что было в жизни трудящихся периода социалистической эпохи, вдохновителем и организатором которой был Ленин».
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«Руки прочь от памятников героической эпохи народа Украины!» - завершается обращение.
Министерство внутренних дел сообщило в субботу, что сумская милиция начала уголовное производство по факту сноса памятника по статье о хулиганстве.