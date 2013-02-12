МВД еще расследует убийство охранников в “Караване”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге журналистам заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гончаров.

“Следствием собрано достаточно материалов и допросов для того, чтобы можно было заявить, что преступление в “Караване” совершил Я.Мазурок, и найденный труп в лесополосе принадлежит Я.Мазурку. У нас нет в этом никаких сомнений, и это подтверждается и собранными доказательствами, и экспертизами. На данное время уголовное дело не закрыто, и следственные действия продолжаются”, - сказал он, заметив, что следствию необходимо еще установить, были ли причастны к расстрелу в “Караване” другие лица, где Я.Мазурок брал оружие, кто его скрывал и может ли он быть причастным к другим убийствам?

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

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Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Я.Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По данным милиции, человек покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

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8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичные следам пальцев рук, «изъятым при обзоре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».