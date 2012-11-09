Милиция опровергает, что Мазурка уже мертвым принесли в парк

Наличие этих веществ на конечности покойника может указывать на наличие продуктов выстрела, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в г. Киеве.

Как отметили в милиции, выявленные вещества подтверждают версию о том, что смерть мужчины наступила именно на том месте, где было найдено его тело, и опровергают «досужие домыслы, что смерть потерпевшего наступила при вмешательствее третьих лиц, и его тело позднее было перенесено на место обнаружения».

В милиции напомнили, что в последние дни в разных средствах массовой информации и на Интернет-сайтах горячо обсуждается тема обнаружения тела человека, внешне похожего на подозреваемого в совершении убийства в ТРЦ «Караван» Ярослава Мазурка. При этом, «комментируя это происшествие, граждане, работающие в различных сферах, часто далеких от правоохранительной деятельности, будучи некомпетентными, не владея проверенной и официальной информацией от следственных органов, со ссылкой на какие-то «достоверные источники», близкие к следствию, обнародовали собственные, далекие от истины, версии происшествия, выдумывают его причины, условия и обстоятельства. Одной из самых распространенных является сплетня о том, что человека, внешне похожего на подозреваемого в совершении убийства в ТРЦ «Караван», убили другие неизвестные лица», - отмечает Отдел связей с общественностью ГУМВД в г. Киеве и подчеркивает, что уголовное дело по факту убийства в ТРЦ «Караван» столичная милиция расследует активно. По делу выполняется весь комплекс необходимых следственных действий и других мероприятий, предусмотренных действующим законодательством. Проводится свыше 100 экспертиз.

Так, по результатам уже проведенных экспертных исследований установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате огнестрельного ранения в висок. Других телесных повреждений или следов насилия на теле не обнаружено. Выстрел был совершен в висок справа налево. Пуля прошла навылет.

Руководство столичной милиции обращается к работникам СМИ и корреспондентам Интернет-сайтов с просьбой не спекулировать на этой теме, не распространять и не выдавать преждевременные субъективные не обоснованные предположения за действительное, а использовать информацию исключительно из официальных источников.

В милиции также напомнили, что в Уголовном кодексе существует статья, допускающая уголовное наказание за вмешательство или влияние на расследование уголовного преступления.

Как сообщалось, 26 сентября уроженец Львовской области Я.Мазурок, по версии следствия, расстрелял в киевском ТРЦ "Караван" четырех охранников, трое из которых умерли. Я.Мазурка объявили в международный розыск, хоть в милиции заявляли, что подозреваемый находится в Украине.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. В МВД уточнили, что найденный на теле самоубийцы в Киеве паспорт выдан на его имя.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны следам пальцев рук, изъятых при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».