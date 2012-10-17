Адвокат рассказал, чем Мазурок занимался в день убийства в «Караване»

Об этом газете "Сегодня" рассказал адвокат Лаврентий Кухалейшвили.

«Моя клиентка утверждает, что человек на видео из «Каравана» и ее муж — это разные люди. Сама милиция говорила, что подозреваемому 25—30 лет, а Ярославу 38 лет. На видеозаписи расстрела пропадает 20 секунд записи. Вопрос: что делалось в это время?", - говорит он.

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Сам адвокат настаивает на том, что в версии милиции о причастности Ярослава Мазурка к убийству есть несколько нестыковок.

«Действия стрелка очень профессиональны. Но Ярослав в армии не служил, не имеет спецподготовки. У него хронический полиартрит, это заболевание суставов. Были моменты, когда он не мог подняться с кровати. Утверждения, что он служил в Узбекистане — неправда. Он 74 года рождения, в армию его бы брали в 1992 году, уже тогда он не мог служить за пределами Украины», — говорит Кухалейшвили.

Также адвокат обращает внимание, что за пару дней провести экспертизу ДНК невозможно — на это требуется 2—4 недели. «А биологический материал для анализа из квартиры Мазурка взяли на следующий день после заявления министра о том, что стрелял Мазурок. И обыск провели на следующий день. Что они могли изъять на месте преступления тоже непонятно. Там не осталось его следов крови, а кепку, как следует из видео, преступник только что купил в магазине. Там и волос-то могло не остаться», — говорит адвокат.

В день убийства в «Караване» Ярослав Мазурок, по словам адвоката, вернулся с работы (он работал штукатуром) около 21.00. «Жена говорит, что он вел себя, как обычно, поужинал, поиграл в шахматы на компьютере. Согласился на следующее утро съездить за молоком к тетке на левый берег. Утром когда Людмила проснулась, его уже не было, а молоко стояло в холодильнике. Мобильный тоже остался в квартире. Звонила его мама, и Людмила оставила мужу записку с просьбой перезвонить ей. Мама говорила с ним 27-го, и ничего подозрительного не заметила. С тех пор жена его не видела, и где он не знает», — говорит адвокат.

Также Кухалейшвили уверен, что земляки из Каменки-Бугской могли просто не узнать Ярослава — он там не живет уже 17 лет, за эти годы он сильно изменился, а приезжал в гости редко.

