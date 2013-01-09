Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная картина дня в нашем обзоре:

Кабмин отложил Каськива и лыжного инструктора на потом

Кабинет министров перенес рассмотрение вопроса о результатах работы комиссии по проведению служебного расследования нарушений при подписании соглашения с испанской компанией Gas Natural Fenosa о сооружении LNG-терминала.

Адвокат: Пукач настаивал, что, убивая Гонгадзе, «он чуть ли не спасал Родину»

По словам адвоката, "здравого смысла в словах Пукача, на мой взгляд, было очень мало. Скажу больше: порой он нес просто чушь несусветную. Но сполна реализовал свое право на выступление в дебатах".

Тимошенко ночевала в душе

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко на ночь не возвращалась в свою палату в больнице "Укрзализныци" Харькова и ночевала в душевой комнате.

МИД рекомендует украинским учитывать ситуацию с АэроСвитом

МИД и заграничные дипломатические учреждения принимают все возможные меры для оказания помощи украинцам.

Янукович внес кандидатуру на пост главы Нацбанка

Позже стало известно, что аппарат фракции Партии регионов экстренно созывает депутатов фракции завтра в Верховную Раду на 9.45, по некоторой информации - для голосования за нового главу НБУ.

Тюремщики отпустят Луценко в киевскую клинику

Заключенный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко будет направлен в киевскую клинику «Обериг» после 15 января.

Письмо Тимошенко Януковичу принесли на Банковую

Группа народных депутатов от "Батькивщины" передала в Администрацию Президента Украины письмо от экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

В то же время международная общественная организация «Батькивщина», которую возглавляет муж экс-премьер-министра Украины Александр Тимошенко, призвала украинскую оппозицию «не заигрывать с властью», а международную общественность - поддержать акцию гражданского неповиновения, которую объявила Юлия Тимошенко.

СМИ: Отец кандидата на должность главы НБУ работает в Газпроме

Как сказано на сайте "Газпрома", Соркин занимает должность первого заместителя начальника Департамента по инвестициям и строительства российского ОАО "Газпром".

Янукович назначил нового главу СБУ

Текст соответствующего указа от 9 января размещен на официальном сайте главы государства.

Президент забрал губернатора на Банковую и назначил преемника

Виктор Янукович уволил Сергея Ларина с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации и назначил на его место Андрея Николаенко.