Янукович внес кандидатуру на пост главы Нацбанка

Об этом сообщает официальный сайт ВР.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал должность председателя Национального банка с 2010 года.

25 декабря исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины был назначен заместитель председателя НБУ И.Соркин.

И.Соркин занимал должность заместителя главы Нацбанка с 15 июля 2010 года.

В соответствии с законодательством, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.