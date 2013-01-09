Янукович внес кандидатуру на пост главы Нацбанка

13:49, 09 января 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович внес в Верховную Раду Украины проект Постановления о назначении заместителя председателя НБУ Игоря Соркина на должность председателя Национального банка Украины.

Соркин с 25 декабря исполняет обязанности председателя НБУ / Фото Асоціація платників податків України

Об этом сообщает официальный сайт ВР.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал должность председателя Национального банка с 2010 года.

25 декабря исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины был назначен заместитель председателя НБУ И.Соркин.

И.Соркин занимал должность заместителя главы Нацбанка с 15 июля 2010 года.

В соответствии с законодательством, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.

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