СМИ: Отец кандидата на должность главы НБУ работает в Газпроме

Об этом пишет Украинская правда. Как сказано на сайте "Газпрома", Соркин занимает должность первого заместителя начальника Департамента по инвестициям и строительстве российского ОАО "Газпром". Согласно информации на сайте, на этой должности Соркин работает с 2010 года, а с 2007-2010 гг он занимал должность заместителя начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром".

Соркин родился 2 июня 1944 года в российском Ставрополе и с 1960-х по 1997 год жил и работал в Украине, в частности - на донецком "Южниигипрогаз". После этого он вернулся в Россию, где через некоторое время начал работать в "Газпроме".

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В то же время, согласно данным Ukranews, оба Соркины еще зарегистрированы по адресу Донецк, улица Академика Туполева 22, квартира 80.

Нынешний кандидат на должность главы НБУ Игорь Соркин, по имеющимся данным, родился в Украине, а учился с 1992 года в Курском филиале Всероссийского заочного финансово-экономического института, а также работал на должности финансового функционера в ОАО "Евро Трейд" (Уфа).

Как сообщалось, 9 января, президент Виктор Янукович предложил Верховной Раде назначить Игоря Соркина главой Нацбанка. Действующий председатель НБУ Сергей Арбузов в конце декабря был назначен первым вице-премьером. С тех пор Соркин исполняет его обязанности.