Муж Тимошенко призвал оппозицию «не заигрывать с властью»

Международная общественная организация «Батькивщина», которую возглавляет супруг экс-премьер-министра Украины Александр Тимошенко, призывает украинскую оппозицию «не заигрывать с властью», а международную общественность - поддержать акцию общественного неповиновения, которую объявила Юлия Тимошенко.

Как говорится в заявлении МОО «Батькивщина», переданном агентству УНИАН, «мы призываем украинскую оппозицию не просто декларировать свою оппозиционную деятельность, не вести подковровую кампанию сотрудничества и заигрывать с властью, а на деле стать настоящим рупором свободы и демократии в Украине, объявить полный бойкот этому режиму».

Акт неповиновения Ю.Тимошенко, подчеркивают в МОО «Батькивщина», стал для всех сознательных украинцев «призывом к борьбе с режимом Януковича», для оппозиции – призывом, чтобы «избавиться от своей второсортности и стремления тихого места работы в комитетах и руководящих должностях в парламенте».

В документе содержится призыв к международной общественности объявить бойкот украинской власти. «Мы просим международную общественность мира объявить полный бойкот украинской власти, которая до сих пор борется со своими политическими оппонентами путем заключения лидеров оппозиции, притеснения свободы слова и ущемления демократии. Мы призываем общественные организации мира, правительства стран солидаризироваться и присоединиться к объявленной Юлией Тимошенко акции протеста – акции общественного неповиновения», - говорится в заявлении.

В МОО «Батькивщина» отмечают, что политические репрессии в Украине должны быть прекращены, лидеры оппозиции Ю.Тимошенко и Юрий Луценко должны быть освобождены и все «политические узники должны быть реабилитированы».