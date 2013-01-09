Тимошенко ночевала в душе
Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко на ночь не возвращалась в свою палату в больнице «Укрзалізниці» Харькова и ночевала в душевой комнате.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал журналистам заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Андрей Лапинский.
«Сначала она была в коридоре в сидячем положение. Затем на ночь она переместилась в душевую комнату и там провела ночь», - сказал он.
По его словам, в душевой комнате установлен тапчан.
А.Лапинский отметил, что медработники на ночь передали Ю.Тимошенко теплое одеяло.
«В каком положении она была, я не могу ответить на этот вопрос», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения.
Экс-премьер заявила, что не намерена больше общаться с прокурорами и следователями и готова оказывать физическое сопротивление «настолько, насколько хватит сил и жизни» попыткам принудительно доставить ее в суд, а также не намерена возвращаться в палату, пока там будут видеокамеры, и не позволит проводить личный осмотр и обыски в ее вещах.