Янукович назначил нового главу СБУ
18:33, 09 января 2013Политика
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Председателем СБУ назначен Якименко.
Александр Якименко возглавил СБУ
Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Якименко председателем Службы безопасности Украины.
Текст соответствующего указа от 9 января размещен на официальном сайте главы государства.
Другим указом В.Янукович освободил А.Якименко от должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, В.Янукович освободил Игоря Калинина от должности председателя СБУ, назначив его своим советником.
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