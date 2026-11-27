Она также заявила, что Владимиру Зеленскому "помешали" заключить мирный договор в Стамбуле в 2022 году.

Глава немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сделала новые скандаьные заявления о войне в Украине, повторив основные тезисы кремлевской пропаганды.

В частности, она заявила, что войну в Украине можно завершить, лишь передав под контроль России "русскоязычные территории", а также обвинила Киев в якобы обстрелах собственного населения.

"Сегодня совершенно иллюзорно полагать, что мирный договор может быть заключен без уступки захваченных территорий. Россиянам нужен этот "коридор безопасности" между ними и НАТО, и на меньшее они не согласятся", - заявила Вайдель.

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Она также сказала, что Россия не откажется от удерживаемых ею русскоязычных территорий Украины.

"Русскоязычные территории отойдут к России, и Россия от них не откажется. С какой стати ей это делать?" – сказала она.

"До начала вторжения Украина сама обстреливала ракетами население Донбасса. Об этом всегда предпочитают умалчивать", – добавила Вайдель.

Вайдель о Стамбульских договоренностях

Глава АдГ считает, что войну следовало закончить еще в 2022 году, поскольку "Стамбульские договоренности предусматривали для Украины гораздо более выгодные условия, чем те, что существуют сегодня".

При этом она считает, что Зеленскому "помешали" заключить мирный договор в Стамбуле.

"Запад – в частности, Великобритания – создал совершенно ложные ожидания; в итоге Зеленского "отозвали" назад", - заявила она.

Вайдель о переговорах с Путиным

Она заявила, что на месте канцлера Германии Фридриха Мерца "немедленно" отправилась бы в Россию на переговоры.

"Будь я на месте Фридриха Мерца, я бы посоветовала немедленно отправиться в Россию, сесть за стол переговоров с Путиным, а затем встретиться с Зеленским – или же сначала поехать к Зеленскому. Но они постоянно ездят только в Киев – в Москву же не направляются вовсе. Мне непонятно, как можно так действовать", - заявила она.

Позиция "АдГ" по Украине

Ранее Вайдель также заявляла, что после окончания войны украинские беженцы должны вернуться домой.

А сопредседатель "АдГ" Тино Хрупалла выступает против поставок Украине дронов, которые используются для нанесения ударов по территории России, а также считает, что необходимо прекратить введение санкций против РФ и наладить отношения.

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