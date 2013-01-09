Адвокат: Пукач настаивал, что, убивая Гонгадзе, «он чуть ли не спасал Родину»

Об этом заявила «Сегодня» адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

«Пукач настаивает на том, что, убивая Гонгадзе, он выступал чуть ли не спасителем Отечества, поскольку журналист, по его словам, был тяжким преступником, к тому же шпионом, отрицательно относившимся к действующему президенту, и этим пытается оправдать убийство Георгия», - подчеркивает В.Теличенко.

По словам адвоката, «здравого смысла в словах Пукача, на мой взгляд, было очень мало. Скажу больше: порой он нес просто чушь несусветную. Но сполна реализовал свое право на выступление в дебатах. Говорить о том, что человек неадекватен, не могу - для этого надо быть врачом, а я им не являюсь. Но несомненно, что он был адекватен в 2000-м, когда убивал Гонгадзе. Мы изучали в суде личное дело Пукача. Неадекватный человек не стал бы генералом, не получил бы должность начальника криминальной разведки, не достиг бы прочих карьерных высот. Разве что сапоги кому-то из начальства облизывал, притом знал, кому. А сейчас он может говорить все, что ему заблагорассудится».

Как отметил адвокат матери Г.Гонгадзе Андрей Федур, «выступая в суде, Пукач признал свою вину частично - в эпизоде с Георгием Гонгадзе и эпизоде с Алексеем Подольским (журналист и политолог, которого вывезли из Киева, избили и ограбили до случая с Георгием, оставив в живых). Но при этом он пояснил, что умысла убивать Гонгадзе не имел, и это, мол, была случайная трагедия. Так он пояснил свою позицию, утверждая, что получал команду на убийство (по непроверенной информации, якобы Пукач даже называет три фамилии заказчиков, однако разглашать это до вердикта запрещено – «Сегодня»)».

«Я же считал и продолжаю считать, что умышленного убийства без доказанного умысла быть не может. Это абсурд. В суде же получилось так, что на дебаты мы вышли без какого-либо умысла у того, кого обвиняют в умышленном убийстве. Не идет речь и об убийстве по приказу. Это юридический нонсенс. У Пукача, по моему убеждению, не было никаких личных оснований убивать Гонгадзе. Такая позиция могла быть доведена до подсудимого извне. Необходимо тщательно изучить, исследовать и ряд других обстоятельств. Но имеем то, что имеем. Именно поэтому я просил вернуть дело на дополнительное расследование. Хотя, думаю, этого не произойдет — у них уже все решено», - сказал А.Федур.

Как отметил поддерживающий в суде обвинение прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владимир Шилов, «после выступления Пукача в судебных дебатах и его последнего слова у меня не осталось малейших сомнений в том, что я сделал правильный выбор о назначении ему пожизненного заключения. К сожалению, никакого раскаяния, на которое мы надеялись, от него не прозвучало, хотя говорил он долго, выискивая какие угодно негативные, надуманные моменты, обвиняя Гонгадзе в незаконных действиях и обосновывая собственные действия. Это поразило больше всего: у человека не было раскаяния! Поэтому я не жалею, что потребовал для него самой суровой меры наказания».

В.Шилов подчеркнул, что «приговор будет публичным, и журналисты получат возможность присутствовать при его оглашении. То, что судьи будут целый месяц находиться в совещательной комнате, объясняется большим объемом уголовного дела. Я знаю другое дело, во Львове, — оно касалось банды, и по нему судьи находились в совещательной комнате больше года — 13 месяцев!».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года огласит приговор бывшему генералу милиции А.Пукачу, который обвиняется в убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

27 декабря 2012 года во время дебатов сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, в выполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе по незаконному внешнему наблюдению за Г.Гонгадзе, в результате чего осуществил препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.