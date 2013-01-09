ПР объявила мобилизацию: депутатов созывают на 9.45 утра (фото)

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Партии регионов, сегодня аппарат фракции произвел рассылку смс-сообщений среди своих депутатов.

«Тон – на грани истерики. Требование – депутаты-регионалы должны собраться в парламенте в четверг в 9.45 утра, чтобы первым же вопросам повестки дня утвердить Соркина главой Нацбанка», - пишет издание, напоминая, что голосование должно быть персональным.

Как сообщал УНИАН, в Партии регионов прогнозируют, что кандидатура Игоря Соркина на должность председателя Национального банка Украины будет утверждена завтра на заседании парламента. Вместе с тем, по сообщению ряда СМИ, в ПР не хватает голосов для принятия положительного решения за назначение И.Соркина на должность председателя НБУ, в связи с чем объявлена всеобщая мобилизация народных депутатов на завтрашнее заседание.

Справка УНИАН. Сегодня, 9 января, Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить И.Соркина на должность председателя Национального банка Украины.

25 декабря 2012 года И.Соркин был назначен исполняющим обязанности главы Нацбанка после того, как 24 декабря Президент своим указом назначил главу Нацбанка С.Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя главы Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого он возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего.

Нового председателя НБУ называют креатурой С.Арбузова, который близок к главе государства.