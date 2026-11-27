Украина демонстрирует низкие темпы роста и находится в нижней части рейтинга.

В этом году Гайана станет мировым лидером по темпам экономического роста, которые составят впечатляющие 22,3%. Такие данные приводит в своей инфографике Visual Capitalist, который использовал данные октябрьского отчета Международного валютного фонда World Economic Outlook.

Высокие темпы экономического роста Гайаны обусловлены расширением её морского нефтедобывающего сектора. По прогнозам МВФ, в 2026 году страна будет добывать примерно на 25% больше сырой нефти, чем в 2025 году.

Рост экономики Гайаны более чем вдвое превышает показатель Тайваня, занимающего второе место (10,7%). На Тайване развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта стимулировало спрос на его передовые чипы и серверы. Это побудило МВФ более чем вдвое повысить свой апрельский прогноз, который составлял 5,2%.

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Тайвань – единственная развитая экономика, для которой МВФ прогнозирует двузначные темпы роста. Следующие два места занимают Сингапур с показателем 5% и Израиль – 4,5%.

Украина демонстрирует низкие темпы роста и находится в нижней части рейтинга. По октябрьским оценкам МВФ, её экономика вырастет лишь на 1%. В ноябре прогноз ухудшили. Теперь Фонд ожидает сокращения реального ВВП на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027-м.

Экономика России демонстрирует несколько лучшую динамику – согласно октябрьскому прогнозу МВФ, она вырастет на 0,9%.

В то же время есть страны, где динамика значительно хуже, чем в Украине и РФ. Семь крупнейших прогнозируемых экономических спадов в 2026 году приходятся на страны Персидского залива, экспортирующие энергоносители. Наиболее глубокое падение ожидается в Кувейте – его ВВП может сократиться на 16,7%.

Ирак столкнется со вторым по глубине прогнозируемым экономическим спадом после Кувейта: ожидается, что его ВВП сократится на 16%. Также прогнозируется двузначное падение экономик Катара и Бахрейна – на 15,6% и 11,3% соответственно.

Все четыре страны в значительной степени зависят от Ормузского пролива для экспорта нефти и газа. Перебои в работе Ормузского пролива также вынудили производителей сократить добычу энергоносителей.

На страны Персидского залива, экспортирующие энергоносители, приходится половина из 14 экономик, для которых в 2026 году прогнозируется сокращение ВВП. Среди них – Иран, где ожидается падение экономики на 7,6%.

Ситуация с крупнейшими экономиками

Отдельно эксперты рассказали об экономическом росте в крупнейших экономиках мира. По прогнозам, в 2026 году самыми быстрыми темпами будет расти экономика Индии – на 7%. За ней следуют Индонезия (5,1%) и Китай (4,5%).

Все семь стран G7 будут демонстрировать темпы экономического роста ниже среднемирового показателя в 3,1%. Среди них лидировать будут США с прогнозируемым ростом на 2,3%, хотя в мировом рейтинге страна занимает лишь 115-е место.

Ожидается, что экономики Германии и Великобритании вырастут на 1,3% каждая. Далее следуют Канада (1,1%), Италия (0,8%), Япония (0,7%) и Франция (0,4%). Испания, по прогнозам, опередит все страны G7: ожидается, что её экономика вырастет на 2,5%.

Мировая экономика – последние новости

По прогнозам МВФ, к 2030 году объем мировой экономики должен превысить 150 триллионов долларов. Основным двигателем роста станут развивающиеся азиатские страны.

Расстановка крупнейших экономик мира к 2030 году существенно не изменится по сравнению с 2026 годом. Первое место, как и прежде, будут удерживать США с прогнозируемым ВВП в 37,7 триллиона долларов. Вторым останется Китай с показателем 26 триллионов долларов.

Следует отметить, что в начале года ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении. Главными факторами роста стали высокие показатели экспорта, стремительное развитие высокотехнологичного производства и государственная поддержка экономики, которая компенсировала слабый внутренний спрос.

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