Игра работает со стабильной частотой 25–30 кадров в секунду.

Похоже, ПК-геймеры получили аналог GTA 6 Online раньше официального релиза. Моддеры показали работу мультиплеера в неофициальном ПК-порте Grand Theft Auto 6 всего через неделю после того, как Rockstar выпустила игру эксклюзивно для PlayStation 5 и Xbox Series.

Разработчик под ником TeK опубликовал видео, на которой несколько игроков взаимодействуют в одном игровом мире. По словам автора, модификация уже поддерживает синхронизацию персонажей и транспорта, а также голосовой чат. При этом игра работает со стабильной частотой 25–30 FPS.

Специальный сервис PortWatch, отслеживающий развитие неофициальных портов Grand Theft Auto VI на ПК, подтвердил подлинность опубликованной записи. Сетевой режим создан на базе закрытой ветки сборки от CGBJ. Пока проект остается закрытым: исходный код не опубликован, поэтому попробовать мультиплеер GTA 6 другим пользователям нельзя.

Видео дня

До этого энтузиастам удавалось запускать на компьютерах только одиночную кампанию: предыдущие версии обеспечивали в среднем около 25 кадров в секунду. Для мультиплеера необходимо синхронизировать положение всех игроков и автомобилей между отдельными копиями игры.

Разработка неофициального порта GTA 6 для ПК продолжается, несмотря на жесткие меры со стороны Take-Two: издатель уже добился удаления более 3 000 репозиториев на GitHub из-за нарушения авторских прав.

Примечательно, что сама студия Rockstar еще не запустила собственный мультиплеерный режим и даже не объявила дату релиза официальной ПК-версии. Есть верить утечкам, ПК-версия GTA 6 выйдет в начале 2027 года вместе с запуском GTA 6 Online.

Напомним, релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на консолях PlayStation и Xbox. Журналисты оценили новую игру Rockstar в 99 баллов из 100, а тираж GTA 6 за первые 24 часа превысил 32,5 млн копий.

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