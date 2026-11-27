Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 925-й пробы.

Национальный банк выпустил серебряную памятную монету, посвященную Папе Римскому Иоанну Павлу II. Ее ввод в обращение приурочен к 25-й годовщине исторического визита Святейшего Отца в Украину, сообщила пресс-служба регулятора.

"Мы чтим память выдающегося понтифика, святого Папы Римского Иоанна Павла II (светское имя – Кароль Юзеф Войтыла), одного из самых влиятельных польских деятелей ХХ века, выпуском памятной монеты "С миром в сердце. Иоанн Павел II", – говорится в сообщении.

Отмечается, что визит понтифика в июне 2001 года стал знаковым событием в духовной жизни Украины и способствовал развитию межконфессионального диалога и укреплению связей между украинским и польским народами.

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Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Элемент отделки – цветная печать. Тираж составляет 3 000 штук.

На аверсе изображены стилизованные силуэты двух фигур, обнимающихся в знак примирения и взаимного прощения. Одна из фигур держит в руке оливковую ветвь – символ мира.

По кругу размещены надписи на украинском и польском языках: ПРОЩАЕМ И ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ (слева), PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE (справа) – историческая фраза, которую понтифик использовал в качестве формулы примирения.

На реверсе в центре композиции изображен портрет Папы Римского Иоанна Павла II с поднятой в жесте благословения рукой. На фоне размещен стилизованный силуэт взлетающего голубя – символ Святого Духа, мира и свободы.

Памятные монеты НБУ – последние новости

В августе стало известно, что Национальный банк Украины принял решение в 2026 году выпустить памятную монету, посвященную Святому Папе Римскому Иоанну Павлу II и 25-летию его исторического Апостольского визита в Украину.

В ноябре Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную архистратигу Михаилу, который является символом победы добра над злом, справедливости и несокрушимости.

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