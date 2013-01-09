Письмо Тимошенко Януковичу принесли на Банковую

Группа народных депутатов от «Батькивщины» передали в Администрацию Президента Украины письмо от экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов.

«По поручению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко мы передали в Администрацию Президента письмо, которое она адресовала непосредственно Президенту Украины Виктору Януковичу», - сказал А.Турчинов.

По его словам, письмо было зарегистрировано. “И нам пообещали, что в течение суток это письмо попадет к Виктору Януковичу. В этом письме Юлия Тимошенко сообщает, что она начинает акт гражданского неповиновения”, - сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, 8 января начала акцию гражданского неповиновения: отказывается сотрудничать со следователями, возвращаться в свою палату и прекращает курс лечения.

В своем письме Ю.Тимошенко отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий.

Она подчеркнула, что отказывается от общения со следователями, отказывается предоставлять объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что отказывается добровольно приезжать на заседания судов. «Это уже давно не суд, а инквизиция без справедливости и чести. Ваши псевдосуды и псевдосудьи, Виктор Федорович, гниют и воняют. Нет смысла от них ожидать правосудия, профессиональности и непредвзятости», - подчеркнула экс-премьер.

Она подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление попыткам принудительной доставки в суд. Ю.Тимошенко также отметила, что с сегодняшнего дня не будет позволять проводить досмотры или обыски ее вещей. “Я буду физически защищаться, несмотря на болезнь”, - подчеркнула она.

Кроме того, Ю.Тимошенко заявила, что отказывается возвращаться в свою палату в больнице, пока оттуда не снимут камеры видеонаблюдения и не выведут охрану.