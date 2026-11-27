Правительство рассматривает возможность повышения минимального денежного обеспечения военнослужащих, однако для этого необходимо найти дополнительные десятки миллиардов гривень ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Есть ли у правительства желание увеличить эту минимальную величину до какой-то допустимой нормы? Да, конечно, есть. Единственное ограничение – это наличие финансов. И речь идет не о ста миллионах, не о двухстах, речь идет о десятках миллиардов гривень ежемесячно", – сказал он.
При этом Корецкий объяснил, что нынешнее минимальное денежное обеспечение не отражает фактических средних выплат военнослужащим, поскольку они получают дополнительные надбавки и выплаты.
Премьер-министр указал, что размер выплат зависит от рода задач и места пребывания. В частности, военные, находящиеся на линии боевого столкновения, получают иные суммы, чем те, кто выполняет организационные или административные задачи в тылу.
"Итак, мы работаем над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное обеспечение", – отметил Корецкий.
В свою очередь министр обороны Евгений Хмара заявил, что этот вопрос будет проработан в кратчайшие сроки, и тогда будут представлены предложения.
"Правительство и Министерство обороны Украины делают все возможное для того, чтобы проработать этот вопрос и найти дополнительные средства на увеличение денежного довольствия военнослужащих", – рассказал Хмара.
Зарплаты военным в Украине – последние новости
15 ноября командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ, Герой Украины Кирилл Верес сообщил, что денежное довольствие военных сократилось вдвое, снизившись со 101 тыс. грн до 51 тыс. грн.
В конце сентября премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование Сил обороны путем перераспределения расходов и экономии. Это позволит выплатить зарплаты военным без задержек.
Ранее экономист, советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко отмечал, что в 2026 году Украина не получит от западных партнеров дополнительного финансирования на повышение зарплат военнослужащим, а перспективы будущего года вызывают сомнения.