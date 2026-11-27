В Минобороны обещают в ближайшее время подготовить предложения по увеличению денежного довольствия военнослужащих.

Правительство рассматривает возможность повышения минимального денежного обеспечения военнослужащих, однако для этого необходимо найти дополнительные десятки миллиардов гривень ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Есть ли у правительства желание увеличить эту минимальную величину до какой-то допустимой нормы? Да, конечно, есть. Единственное ограничение – это наличие финансов. И речь идет не о ста миллионах, не о двухстах, речь идет о десятках миллиардов гривень ежемесячно", – сказал он.

При этом Корецкий объяснил, что нынешнее минимальное денежное обеспечение не отражает фактических средних выплат военнослужащим, поскольку они получают дополнительные надбавки и выплаты.

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Премьер-министр указал, что размер выплат зависит от рода задач и места пребывания. В частности, военные, находящиеся на линии боевого столкновения, получают иные суммы, чем те, кто выполняет организационные или административные задачи в тылу.

"Итак, мы работаем над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное обеспечение", – отметил Корецкий.

В свою очередь министр обороны Евгений Хмара заявил, что этот вопрос будет проработан в кратчайшие сроки, и тогда будут представлены предложения.

"Правительство и Министерство обороны Украины делают все возможное для того, чтобы проработать этот вопрос и найти дополнительные средства на увеличение денежного довольствия военнослужащих", – рассказал Хмара.

Зарплаты военным в Украине – последние новости

15 ноября командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ, Герой Украины Кирилл Верес сообщил, что денежное довольствие военных сократилось вдвое, снизившись со 101 тыс. грн до 51 тыс. грн.

В конце сентября премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование Сил обороны путем перераспределения расходов и экономии. Это позволит выплатить зарплаты военным без задержек.

Ранее экономист, советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко отмечал, что в 2026 году Украина не получит от западных партнеров дополнительного финансирования на повышение зарплат военнослужащим, а перспективы будущего года вызывают сомнения.

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