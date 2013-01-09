Тюремщики отпустят Луценко в киевскую клинику

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, 5 января руководство Менской исправительной колонии №91 сообщило Ю.Луценко, что в соответствии с письмом киевской универсальной медицинской клиники «Оберег» он может быть госпитализирован туда для проведения рекомендованного планового медицинского вмешательства 14 января.

«Однако, учитывая представление самим осужденным заявления на долгосрочное свидание в период с 13 по 15 января, руководством учреждения было предложено провести рекомендованное медицинское вмешательство до начала запланированного свидания в Черниговской областной клинической больнице. От данного предложения Ю.Луценко отказался и сообщил, что он готов к направлению в больницу «Оберег» после длительного свидания», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба через руководство Менской колонии накануне Рождества в четвертый раз пыталась убедить Ю.Луценко сделать операцию в Черниговской областной больнице, а не в киевской больнице «Оберег», которую он избрал. Об этом сообщила супруга экс-министра, народный депутат Ирина Луценко, ссылаясь на информацию, полученную после встречи в колонии с супругом.

Учитывая такие обстоятельства, отметила она, Ю.Луценко написал на имя руководства колонии официальное заявление, что он отказывается от проведения операции в черниговской, винницкой, днепропетровской областных больницах и в других больницах, которые есть в регионах Украины, а исключительное в той, которую он избрал и на что имеет право в соответствии с действующим законодательством.

28 декабря 2012 года газета «Сегодня» информировала, что Ю.Луценко согласился на операцию по удалению полипа в кишечнике, которую проведут в первых числах января.

По словам пресс-секретаря партии "Народная самооборона" Ларисы Сарган, Ю.Луценко будет лечиться за свой счет в частной клинике. "Операция очень сложная и опасная, после нее две недели нужно проходить реабилитацию, во избежание внутренних кровотечений, - сказала Л.Сарган. - Мама Юрия Витальевича в свое время умерла от рака прямой кишки, и есть риск, что это наследственное. Пока это доброкачественная опухоль 0,8 см в диаметре, и она очень быстро растет". - пенитенциарная служба

Киев. 9 января. УНИАН. Заключенный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко будет направлен в киевскую клинику «Оберег» после 15 января.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, 5 января руководство Менской исправительной колонии №91 сообщило Ю.Луценко, что в соответствии с письмом киевской универсальной медицинской клиники «Оберег» он может быть госпитализирован туда для проведения рекомендованного планового медицинского вмешательства 14 января.

«Однако, учитывая представление самим осужденным заявления на долгосрочное свидание в период с 13 по 15 января, руководством учреждения было предложено провести рекомендованное медицинское вмешательство до начала запланированного свидания в Черниговской областной клинической больнице. От данного предложения Ю.Луценко отказался и сообщил, что он готов к направлению в больницу «Оберег» после длительного свидания», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба через руководство Менской колонии накануне Рождества в четвертый раз пыталась убедить Ю.Луценко сделать операцию в Черниговской областной больнице, а не в киевской больнице «Оберег», которую он избрал. Об этом сообщила супруга экс-министра, народный депутат Ирина Луценко, ссылаясь на информацию, полученную после встречи в колонии с супругом.

Учитывая такие обстоятельства, отметила она, Ю.Луценко написал на имя руководства колонии официальное заявление, что он отказывается от проведения операции в черниговской, винницкой, днепропетровской областных больницах и в других больницах, которые есть в регионах Украины, а исключительное в той, которую он избрал и на что имеет право в соответствии с действующим законодательством.

28 декабря 2012 года газета «Сегодня» информировала, что Ю.Луценко согласился на операцию по удалению полипа в кишечнике, которую проведут в первых числах января.

По словам пресс-секретаря партии "Народная самооборона" Ларисы Сарган, Ю.Луценко будет лечиться за свой счет в частной клинике. "Операция очень сложная и опасная, после нее две недели нужно проходить реабилитацию, во избежание внутренних кровотечений, - сказала Л.Сарган. - Мама Юрия Витальевича в свое время умерла от рака прямой кишки, и есть риск, что это наследственное. Пока это доброкачественная опухоль 0,8 см в диаметре, и она очень быстро растет".