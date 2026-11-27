Это уже не первое заявление партии по поводу украинских беженцев.

После окончания войны украинские беженцы должны вернуться домой. Об этом заявила Алиса Вайдель, сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН).

"Когда боевые действия в Украине прекратятся – надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, когда мы сможем достичь там мирного соглашения, – 1,1 миллиона украинцев должны вернуться на Родину", – подчеркнула Вайдель.

Отметим, что это не первое подобное заявление представителей АдН. Ранее сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал депортировать 2,6 млн иностранцев, проживающих в Германии. Он подчеркивал, что речь идет не только о нелегальных мигрантах, но и, в частности, о беженцах из Сирии, Афганистана и Украины, если "ситуация с безопасностью" в этих странах улучшится.

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Однако эксперт по вопросам миграции Даниэль Тим отмечал, что депортировать миллионы беженцев без индивидуального рассмотрения невозможно. Он подчеркивал, что в случае депортации суд должен проверять статус защиты каждого человека в отдельности.

Защита беженцев в Германии: что известно

Ранее в Германии приняли новые правила для украинских беженцев. В частности, Берлин продлил срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако мужчинам призывного возраста, прибывающим в страну, могут отказать в предоставлении статуса беженца. Чтобы этого не произошло, мужчины должны предоставить документы, подтверждающие законный выезд из Украины.

Издание The Kyiv Independent ранее отмечало, что в Европе растет агрессия в отношении украинцев, которых объявили виновными во всём. В частности, тема украинских беженцев стала одним из ключевых предвыборных вопросов в ряде стран Европы, в том числе в Германии. На этом фоне в Европе растет количество оскорблений, угроз и физического насилия в отношении украинцев.

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