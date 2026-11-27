После окончания войны украинские беженцы должны вернуться домой. Об этом заявила Алиса Вайдель, сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН).
"Когда боевые действия в Украине прекратятся – надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, когда мы сможем достичь там мирного соглашения, – 1,1 миллиона украинцев должны вернуться на Родину", – подчеркнула Вайдель.
Отметим, что это не первое подобное заявление представителей АдН. Ранее сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал депортировать 2,6 млн иностранцев, проживающих в Германии. Он подчеркивал, что речь идет не только о нелегальных мигрантах, но и, в частности, о беженцах из Сирии, Афганистана и Украины, если "ситуация с безопасностью" в этих странах улучшится.
Однако эксперт по вопросам миграции Даниэль Тим отмечал, что депортировать миллионы беженцев без индивидуального рассмотрения невозможно. Он подчеркивал, что в случае депортации суд должен проверять статус защиты каждого человека в отдельности.
Защита беженцев в Германии: что известно
Ранее в Германии приняли новые правила для украинских беженцев. В частности, Берлин продлил срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако мужчинам призывного возраста, прибывающим в страну, могут отказать в предоставлении статуса беженца. Чтобы этого не произошло, мужчины должны предоставить документы, подтверждающие законный выезд из Украины.
Издание The Kyiv Independent ранее отмечало, что в Европе растет агрессия в отношении украинцев, которых объявили виновными во всём. В частности, тема украинских беженцев стала одним из ключевых предвыборных вопросов в ряде стран Европы, в том числе в Германии. На этом фоне в Европе растет количество оскорблений, угроз и физического насилия в отношении украинцев.