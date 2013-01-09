Президент забрал губернатора на Банковую

Президент Украины Виктор Янукович освободил Сергея Ларина от должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Текст соответствующего указа от 9 января размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент назначил С.Ларина заместителем главы Администрации Президента Украины. Еще одним указом Янукович назначил Андрея Николаенко председателем Кировоградской областной государственной администрации.

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