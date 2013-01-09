Президент забрал губернатора на Банковую
18:38, 09 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Сергея Ларина от должности главы Кировоградской областной государственной администрации.
Текст соответствующего указа от 9 января размещен на официальном сайте главы государства.
Сергей Ларин
Другим указом Президент назначил С.Ларина заместителем главы Администрации Президента Украины.
Еще одним указом Янукович назначил Андрея Николаенко председателем Кировоградской областной государственной администрации.
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