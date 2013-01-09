МИД советует украинцам учитывать ситуацию с «АэроСвитом»
Несколько десятков украинцев все еще не могут вернуться в Украину из-за ситуации с авиакомпанией «АэроСвит».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.
«По состоянию на сегодняшний день наши граждане еще имеют определенные трудности в аэропортах Дании, Польши, Израиля, Швеции, где также задержаны за долги несколько самолетов этой авиакомпании», - сказал он.
По словам В.Зварича, МИД и заграничные дипломатические учреждения принимают все возможные меры для предоставления помощи украинцам.
В то же время на сегодняшний день, сообщил В.Зварич, свыше 300 граждан Украины, которые не смогли своевременно вылететь из Вьетнама, Узбекистана, Израиля, Венгрии, Швеции и других стран, благодаря усилиям МИД и заграничных дипучреждений вернулись на Родину.
Министерство иностранных дел Украины надеется, что компания “АэроСвит” в дальнейшем будет более ответственно относиться к реализации собственных обязательств перед пассажирами и будет принимать все необходимые меры для прекращения нарушения их прав и законных интересов, в том числе - относительно обеспечения пассажиров предусмотренными для случаев отмены рейсов услугами (расселение в гостиницах, питание, перебронирование билетов).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ситуации вокруг рейсов авиакомпании “АэроСвит”, которое на брифинге обнародовал заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.
Он отметил, что в МИД внимательно отслеживают ситуацию, которая складывается с начала 2013 года вокруг выполнения компанией “АэроСвит” своих обязательств перед гражданами Украины — пассажирами международных авиарейсов.
“На фоне многочисленных проблемных вопросов, с которыми сталкивается упомянутый украинский перевозчик, Министерство вмешалось в ситуацию и оказывает необходимую помощь нашим соотечественникам”, - сказал он.
В частности, заграничные дипломатические учреждения Украины оказывали и продолжают оказывать содействие пассажирам компании “АэроСвит” в связи с отменами ее рейсов в аэропортах Варшавы, Стокгольма, Тель-Авива, Ташкента, Нью-Йорка, Будапешта и Хошимина.
Кроме того, министерство рекомендует гражданам Украины учитывать ситуацию, которая складывается вокруг компании “АэроСвит”, при планирование своих будущих поездок за пределы Украины.
Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов в связи с прекращением обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей «АэроСвита» обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.
Решение аэропортов и хендлинговых компаний о временном прекращении обслуживания, в соответствии с заявлением «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании «АэроСвита» банкротом.
При этом авиакомпания заявила о переговорах, направленных на возобновление обслуживания и возобновления графика полетов.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами, по состоянию на 27 декабря 2012 года, составлял 4,27 млрд грн.
«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полному объему.
Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания начала обновление среднемагистрального авиапарка самолетами.