МИД советует украинцам учитывать ситуацию с «АэроСвитом»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

«По состоянию на сегодняшний день наши граждане еще имеют определенные трудности в аэропортах Дании, Польши, Израиля, Швеции, где также задержаны за долги несколько самолетов этой авиакомпании», - сказал он.

По словам В.Зварича, МИД и заграничные дипломатические учреждения принимают все возможные меры для предоставления помощи украинцам.

В то же время на сегодняшний день, сообщил В.Зварич, свыше 300 граждан Украины, которые не смогли своевременно вылететь из Вьетнама, Узбекистана, Израиля, Венгрии, Швеции и других стран, благодаря усилиям МИД и заграничных дипучреждений вернулись на Родину.

Министерство иностранных дел Украины надеется, что компания “АэроСвит” в дальнейшем будет более ответственно относиться к реализации собственных обязательств перед пассажирами и будет принимать все необходимые меры для прекращения нарушения их прав и законных интересов, в том числе - относительно обеспечения пассажиров предусмотренными для случаев отмены рейсов услугами (расселение в гостиницах, питание, перебронирование билетов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ситуации вокруг рейсов авиакомпании “АэроСвит”, которое на брифинге обнародовал заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

Он отметил, что в МИД внимательно отслеживают ситуацию, которая складывается с начала 2013 года вокруг выполнения компанией “АэроСвит” своих обязательств перед гражданами Украины — пассажирами международных авиарейсов.

“На фоне многочисленных проблемных вопросов, с которыми сталкивается упомянутый украинский перевозчик, Министерство вмешалось в ситуацию и оказывает необходимую помощь нашим соотечественникам”, - сказал он.

В частности, заграничные дипломатические учреждения Украины оказывали и продолжают оказывать содействие пассажирам компании “АэроСвит” в связи с отменами ее рейсов в аэропортах Варшавы, Стокгольма, Тель-Авива, Ташкента, Нью-Йорка, Будапешта и Хошимина.

Кроме того, министерство рекомендует гражданам Украины учитывать ситуацию, которая складывается вокруг компании “АэроСвит”, при планирование своих будущих поездок за пределы Украины.

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов в связи с прекращением обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей «АэроСвита» обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о временном прекращении обслуживания, в соответствии с заявлением «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании «АэроСвита» банкротом.

При этом авиакомпания заявила о переговорах, направленных на возобновление обслуживания и возобновления графика полетов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами, по состоянию на 27 декабря 2012 года, составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полному объему.

Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания начала обновление среднемагистрального авиапарка самолетами.