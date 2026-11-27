Опытные путешественники советуют этой зимой отправиться в Румынию, чтобы насладиться неповторимой праздничной атмосферой.

Рождественская ярмарка в румынском городе Крайова, которая считается одной из крупнейших в Европе, была признана лучшей на континенте в этом году.

К такому выводу пришел влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations, проведя опрос среди путешественников из 176 стран – в общей сложности было учтено почти 2 миллиона голосов.

"Некоторые рождественские ярмарки занимают лишь одну площадь, тогда как Крайова превращает весь центр города в настоящий рождественский мир. Завоевав две победы и пять лет подряд занимая призовые места в рейтинге лучших рождественских ярмарок Европы, этот румынский город стал настоящим фаворитом путешественников. В 2025 году мероприятие посетили более 2,5 миллиона гостей", – отмечают составители рейтинга.

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В этом году праздничный городок в центре Крайовы посвящен теме "Королевство эльфов" и будет работать с 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года. Более двух миллионов рождественских огней освещают праздничный маршрут, который в этом году дополнен двумя новыми тематическими зонами.

При этом изюминкой рождественской елки в Крайове в этом году стал миниатюрный поезд, везущий подарки среди ветвей.

Между тем в праздничных деревянных домиках более 100 продавцов предлагают традиционные деликатесы из региона Олтения, сезонные сладости, блюда уличной кухни из разных уголков мира и подарки ручной работы.

Также неотъемлемой частью празднований в Крайове являются румынские колядки, живые концерты и тематические представления.

Эксперты советуют выделить на посещение рождественской ярмарки в Крайове целый день и оставаться там до вечера, чтобы успеть рассмотреть домики эльфов при дневном свете, попробовать местные блюда на ужин, а затем вернуться на "Фабрику игрушек", когда город засияет тысячами огней.

Отметим, что расстояние до Крайовой из украинских Черновцов составляет около 770 километров, которые можно преодолеть примерно за 10 часов, без учета задержек на границе.

Всего же в рейтинг вошли 20 рождественских ярмарок по всей Европе.

Лучшие рождественские ярмарки Европы 2026-2027

Куда еще можно поехать на Рождество в этом году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали самые доступные по цене рождественские ярмарки Европы в этом году. Возглавили список румынские города Сибиу, Брашов и Крайова.

Между тем американка Хелен Сула, которая за свою жизнь посетила более 100 рождественских ярмарок Европы, назвала четыре худших из них. Одновременно она рассказала, куда лучше отправиться на Рождество, чтобы насладиться неповторимой атмосферой.

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