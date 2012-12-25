Пожар в Лавре потушили
19:43, 25 декабря 2012Общество
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Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в помещении столярной мастерской на территории Киево-Печерской лавры.
В Лавре горела столярная мастерская
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара было короткое замыкание в электросети, сообщили в милиции.
Хозяйственно-производственное здание находится на определенном расстоянии от основных зданий Лавры. Жертв и пострадавших нет.
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