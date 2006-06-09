Из-за угрозы острой инфекции запрещено купаться по всей Донецкой области

19:41, 09 июня 2006
Общество
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Об этом заявили СЭС и МЧС

В Донецкой области из-за угрозы острых инфекционных болезней санстанция запретила купание во всех водоемах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом сегодня было заявлено на совещании специалистов областной санитарно-эпидемиологической станции и областного управления МЧС по вопросам усиления работы по охране жизни и здоровья населения на водных объектах в летний период.

Работники санстанции отметили, что в настоящее время, например, на Нижнекальмиусском водоеме в Донецке уровень болезнетворных организмов в воде превышает санитарную норму в 600 раз.

По словам специалистов, причиной такого состояния воды стал практически неограниченный сброс в реку жидких промышленных отходов.

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