Из-за угрозы острой инфекции запрещено купаться по всей Донецкой области

В Донецкой области из-за угрозы острых инфекционных болезней санстанция запретила купание во всех водоемах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом сегодня было заявлено на совещании специалистов областной санитарно-эпидемиологической станции и областного управления МЧС по вопросам усиления работы по охране жизни и здоровья населения на водных объектах в летний период.

Работники санстанции отметили, что в настоящее время, например, на Нижнекальмиусском водоеме в Донецке уровень болезнетворных организмов в воде превышает санитарную норму в 600 раз.

По словам специалистов, причиной такого состояния воды стал практически неограниченный сброс в реку жидких промышленных отходов.