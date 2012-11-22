Украинские военные летчики в этом году налетали почти втрое больше, чем в 2011

20:44, 22 ноября 2012
Общество
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В течение этого года авиационные части украинской армии выполнили около семисот летных смен, что более чем вдвое больше по сравнению с 2011 годом.

Военные летчики в этом году были в небе более 11 тысяч часов

Об этом сообщил 22 ноября 2012 командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак.

Общий налет авиационных частей составляет более одиннадцати тысяч часов.

По словам командующего, в прошлом году общий налет был втрое меньше, а средний налет на определенный экипаж сравнительно с прошлым годом также увеличился почти втрое и составил около 60 часов.

Военные летчики перестали уходить из армии

В целом средний налет на экипаж Воздушных Сил увеличился по сравнению с 2011 годом втрое и составляет более 47 часов.

Ранее Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин отмечал, что подготовка летного состава в Воздушных Силах - одна из приоритетных задач Вооруженных Сил Украины.

Командующий Воздушных Сил ВСУ считает, что внимание руководства государства, Минобороны и Генштаба к ресурсному обеспечению боевой подготовки авиации, дали свои положительные результаты.

- Прекратилось падение уровня боевой способности авиационных частей, практически снята проблема оттока военных авиаторов из рядов Воздушных Сил. Согласно анализу уровня подготовки авиационных частей можно смело говорить о том, что в боевых расчетах авиационных бригад увеличивается количество как подготовленного, так и боеготового летного состава, - отметил генерал-лейтенант Байдак.

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