В Киеве прокуратура запретила тягать школьников на субботники

Прокуратура Киева запретила привлекать школьников к субботникам по благоустройству территорий города, в частности в Шевченковском районе столицы, Управление образования которого выступило инициатором такого мероприятия, направив соответствующие письма в школы района с требованием выделить по 10 учеников от каждого учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, соответствующий протест был направлен в Управление образования города с требованием принять меры и разобраться, на каких основаниях районное управление образования решило проводить субботник, поскольку в соответствии с нормами действующего законодательства ученики школ не могут привлекаться к мероприятиям по благоустройству территорий.