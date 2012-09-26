Эксперт: Банкиры начнут стреляться из-за последнего решения КС

Для этого совладельцу частного предприятия достаточно будет доказать, что его супруг или супруга не давал разрешение на сделки с имуществом, переданным семьей в капитал предприятия, передает "Коммерсант-Украина".

На основании данного разъяснения любые сделки с таким имуществом могут оказаться неправомерными, предупреждают юристы.

"Считалось, что супруг может претендовать только на получение дивидендов предприятия. Согласно новой трактовке, любой договор предприятия — на получение кредита, передачу имущества в залог или ипотеку, поручительства — может быть признан недействительным, если в нем нет подписи супруга владельца предприятия,— объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец, Новак и партнеры" Ростислав Кравец.— Банкиры начнут стреляться, потому что у судов не будет оснований для отказа в признании этих договоров недействительными".

В случае признания договоров залога, ипотеки или поручительства недействительными банк не сможет взыскать имущество, если заемщик прекратит возвращать кредит.

Банкиры говорят, что разъяснение КС пополнит коллекцию революционных судебных решений. "Можно смело утверждать, что после его принятия суды станут массово получать иски о признании недействительными не только кредитных и залоговых договоров, но и любых договоров, направленных на отчуждение имущества предприятий",— сетует начальник департамента правового обеспечения Еврогазбанка Сергей Федак.

Меньше всего защищены банки по договорам, заключенным до 2008 года. "В докризисное время банки активно предоставляли кредиты таким предприятиям и не требовали согласия супругов, потому по таким старым займам прецеденты оспаривания договоров вполне возможны",— рассказывает начальник управления по работе с проблемной задолженностью Банка Национальный кредит Андрей Вдовиченко.

Это может привести к появлению противоречивых судебных решений. "Часть судов будет признавать недействительными любые сделки предприятия без письменного согласия супруга учредителя. А часть будет признавать недействительными только сделки с имуществом, которое было внесено учредителем в уставный фонд и в дальнейшем отчуждалось без согласия второго супруга,— прогнозирует Сергей Федак.— Когда подобные спорные дела начнут доходить до Высшего специализированного суда, КС примет дополнения в свою практику и расставит все точки над і".