Умерла «королева джаза» из Одессы
Скончалась известная одесская певица Татьяна Боева, которая входила в десятку лучших джазовых вокалисток мира.
Как сообщили УНИАН друзья артистки, Т.Боева умерла в возрасте 60 лет сегодня утром в одной из клиник Одессы в результате тяжелой и продолжительной болезни.
По словам друзей, не смотря на крайне тяжелое состояние, Т.Боева до последнего дня надеялась выздороветь, как сама говорила – «выкарабкаться» и продолжить выступления.
Как сообщал УНИАН, в марте 2012 г. по поручению премьер-министра Украины Николая Азарова лечение Т.Боевой было взято под личный контроль министа здравоохранения Раисы Богатыревой.
Т.Боева провела курс лечения в онкоотделении одной из киевский клиник.
Справка УНИАН. Т.Боева - одна из десяти лучших джазовых вокалисток мира, обладательница премии Пола Маккартни за лучшее исполнение Yesterday.
В начале 70-х годов была солисткой оркестра Олега Лундстрема, солисткой Московского мюзик-холла. Затем Т.Боева долгие годы жила и работала в Одессе.