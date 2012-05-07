Умерла «королева джаза» из Одессы

Как сообщили УНИАН друзья артистки, Т.Боева умерла в возрасте 60 лет сегодня утром в одной из клиник Одессы в результате тяжелой и продолжительной болезни.

По словам друзей, не смотря на крайне тяжелое состояние, Т.Боева до последнего дня надеялась выздороветь, как сама говорила – «выкарабкаться» и продолжить выступления.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 г. по поручению премьер-министра Украины Николая Азарова лечение Т.Боевой было взято под личный контроль министа здравоохранения Раисы Богатыревой.

Т.Боева провела курс лечения в онкоотделении одной из киевский клиник.

Справка УНИАН. Т.Боева - одна из десяти лучших джазовых вокалисток мира, обладательница премии Пола Маккартни за лучшее исполнение Yesterday.

В начале 70-х годов была солисткой оркестра Олега Лундстрема, солисткой Московского мюзик-холла. Затем Т.Боева долгие годы жила и работала в Одессе.