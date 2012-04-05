СМИ: В Киеве собираются продавать воду из бюветов

На I Киевском инвестиционном форуме глава столичной городской государственной администрации Александр Попов подписал с потенциальными инвесторами ряд меморандумов о намерениях.

Как сообщает еженедельник Weekly.ua, самыми громкими и дорогими были проекты строительства возле поселка Коцюбинское под Киевом инновационного парка Bionic Hill, аналогичного российскому «Сколково» (8 млрд. грн.), ветки метро на Троещину (11,2 млрд. грн.), международного делового центра «Киев-Сити» (16 млрд. грн.). Но больше всего рядовых киевлян касается сравнительно дешевый проект (26,4 млн. грн.), который предполагает доочистку артезианской воды из бюветов и продажу ее по 50 коп. за литр.

«Речь не идет о передаче частным инвесторам бюветов и введении оплаты за бюветную воду, - отметил начальник Главного управления коммунального хозяйства КГГА Дмитрий Новицкий. - Мы предлагаем создать сеть пунктов доочистки и реализации питьевой воды, которая будет насчитывать 104 единицы, в непосредственной близости от бюветов. У человека будет выбор - взять воду просто из бювета или купить тут же дочищенную. По нашим подсчетам, 5% киевлян будут пользоваться такими услугами, а это 140 тыс. человек».