До конца года Украина и Россия разделят Черниговщину
Украина и РФ 3 апреля начали полевой этап демаркации общей государственной границы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на представителя Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Украины Леонида Осаволюка.
Рабочие группы Общей демаркационной комиссии выносят и помечают линию государственной границы на местности.
В этом году должно быть завершено выполнение демаркационных работ на украинско-российской границе на участке Черниговской области и начаты такие же работы в Сумской области.
Демаркационные работы будут выполняться согласно Плану работ по демаркации государственной границы.
Очередное заседание Общей украинско-российской демаркационной комиссии состоится в Киеве в конце апреля этого года.