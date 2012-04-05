До конца года Украина и Россия разделят Черниговщину

13:49, 05 апреля 2012
Общество
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Украина и РФ 3 апреля начали полевой этап демаркации общей государственной границы.

Украинско-российская граница

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на представителя Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Украины Леонида Осаволюка.

Рабочие группы Общей демаркационной комиссии выносят и помечают линию государственной границы на местности.

В этом году должно быть завершено выполнение демаркационных работ на украинско-российской границе на участке Черниговской области и начаты такие же работы в Сумской области.

Демаркационные работы будут выполняться согласно Плану работ по демаркации государственной границы.

Очередное заседание Общей украинско-российской демаркационной комиссии состоится в Киеве в конце апреля этого года.

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