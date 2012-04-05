Среди европейцев деньги больше всего любят русские и украинцы
10:46, 05 апреля 2012Общество
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Согласно последнему опросу, большинство россиян и украинцев считают богатство очень или весьма важным в жизни.
Украинцы и русские считают наличие богатства очень важным в жизни, фото financeblog.co.ua
Об этом свидетельствует последний опрос европейской социальной инициативы European Social Survey Round, сообщает "Тиждень".
Согласно опросу почти 40% россиян считают очень важным для себя быть богатым и иметь дорогие вещи. Такого же мнения придерживаются 35% израильтян и 30% украинцев.
Важным для себя богатство также считают около 28% чехов и 27%греков.
В свою очередь наименьшее количество лиц, для которых богатство является приоритетом в жизни, оказалось в Швеции (5%), Норвегии (6%), Голландии и Финляндии (7%).
И наоборот наибольшее количество опрошенных, которые абсолютно не согласны с важным местом богатства в жизни человека, проживают во Франции (почти 75%), Норвегии (63%) и Швеции (62%).
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