СМИ: Украина готова вложить до 790 млн евро в Транскаспийский газопровод

С учетом строительства принимающего терминала в украинском порту стоимость проекта составит свыше 1,6 млрд евро пишет Комерсант-Украина.

Такие средства можно будет привлечь, только если удастся договориться о закупках необходимого объема газа в Туркмении, отмечают эксперты.

О том, что Украина намерена стать участником проекта строительства Транскаспийского газопровода, премьер-министр Николай Азаров заявил вчера на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Когда стороны, участвующие в проекте, достигнут договоренностей, Украина готова рассмотреть вопрос своего участия в проекте",— сообщили в пресс-службе премьера.

Официально в Минэнерго и "Газпроме" заявление господина Азарова не комментируют. Но, по словам высокопоставленного источника "Ъ" в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго, Украина уже направила официальное предложение о своем участии в проекте Туркмении и Азербайджану. "Мы готовы вложить средства в размере до 10% общей стоимости проекта при условии, что газопровод будет соединен с СПГ-терминалом Кулеви в Грузии. В Украине газ будет принимать терминал, который планируют построить в порту Южный",— отмечает собеседник "Ъ". Он уточняет, что для этого необходимо построить ответвления от Транскаспийского газопровода, что позволит увеличить объем перевалки через терминал в Кулеви с нынешних 10 до 20 млрд кубометров газа в год.