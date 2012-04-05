Прокуратура проверяет заявление об избиении аккордеониста, обвиненного в педофилии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления прокуратуры Киева Антон Столетний сегодня на брифинге.

"По изложенным в СМИ фактам по поручению прокуратуры города прокуратурой Шевченковского района проводится доследственная проверка, в ходе которой опрошены работники милиции, обвиняемые в совершении указанного преступления, проведено судебно-медицинское освидетельствование", - сказал А.Столетний.

По его словам, проверка началась 30 марта.

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Как сообщал УНИАН, 26 марта пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Наталия Калиновская сообщила, что в Киеве сотрудники милиции по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних задержали троих мужчин, среди которых известный украинский аккордеонист.

По словам Н.Калиновской, пользуясь своей популярностью, аккордеонист, имя которого она не уточнила, входил в доверие к несовершеннолетним, после чего вместе с двумя своими приятелями у себя дома совершал развратные действия в отношении детей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 156 (растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

31 марта в интервью газете "Факты" адвокат И.Завадского Евгения Закревская заявила, что ее подзащитного били в милиции в течение семи часов, требуя написать заявление о явке с повинной.

Вчера, 3 апреля, начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук заявил, что следователи собрали доказательную базу по 11-ти эпизодам уголовного дела о растлении несовершеннолетних И.Завадским.

В.Полищук категорически опроверг заявление адвоката об избиении И.Завадского в милиции.