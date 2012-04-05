Задержаны подозреваемые в убийстве врача-депутата

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, оба подозреваемых – жители Львовской области, 1967 и 1968 годов рождения, ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Во время спецоперации по их задержанию пытались оказывать сопротивление работникам милиции.

На данное время уже получены неоспоримые доказательства их причастности к совершению этого преступления. Оба они арестованы, продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2010 года в собственном дворе в селе Зимная Вода Пустомытовского района Львовской области был обнаружен связанный труп главного врача Пустомытовской центральной больницы, кандидата в депутаты от «Единого центра» Я.Федины с признаками насильственной смерти.