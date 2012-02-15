Украина, Россия и Беларусь проведут учения под Николаевом

Участники украинско-белорусско-российских учений “Славянское содружество-2012” в июле будут выполнять задачи по миротворческой тематике на Широколановском полигоне в Николаевской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, 14 февраля в расположении 79-й отдельной аэромобильной бригады Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины началась конференция по планированию международных учений.

В мероприятии принимают участие представители командования ВС Российской Федерации, военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь, представители командования 79-й отдельной аэромобильной бригады Командования Сухопутных войск ВС Украины.

"Конференция будет длиться три дня. В течение этого времени мы рассмотрим все детали будущих учений, проведение которых запланировано на июль этого года" – отметил руководитель конференции, заместитель начальника аэромобильных войск Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Игорь ОВЕРИН.

По его словам, уже определено, что учения будут тактическими, то есть в них примут участие по одной роте от каждой страны.