Украинка погибла из-за холодов в Италии

По меньшей мере 7 человек погибли в субботу в результате снегопадов и холодов, пришедших в центральную и южную части Италии, в том числе 48-летняя украинка.

Как передают итальянские СМИ, на всей территории Апеннин в последние дни установились аномально низкие температуры, которые привели к нескольким жертвам на севере страны.

В пятницу холодный циклон добрался до Рима и других городов центральной части Италии, где прошли сильные снегопады, спровоцировавшие хаос на дорогах, а также ставшие причиной отмены десятков авиарейсов и многочисленных задержек поездов. В Вечном городе в субботу жизнь была практически полностью парализована.

Без света остались около 160 тысяч человек в областях Лацио, Абруццо, Молизе и Кампания, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

Из-за холодов уже погибли как минимум семь человек. В частности, жертвой холодов стала 48-летняя украинка, которая умерла от переохлаждения в прибрежном городке Остия, ночуя в бараке вместе с другими иммигрантами.

Несмотря на прекратившийся снегопад в центральных областях страны, ситуация по-прежнему продолжает оставаться критической, а итальянские СМИ не перестают сообщать о сотнях пассажиров, заблокированных в течение многих часов в поездах, отменах авиарейсов, закрытых аэропортах и трудностях на дорогах.

Кроме того, неблагоприятная погода накладывает отпечаток и на проведение футбольных матчей чемпионата Италии: из-за снега на этой неделе уже были перенесены несколько матчей и не исключено, что подобная ситуация еще не раз может повториться в ближайшие дни.