Украина и Россия договариваются об обмене активами в нефтегазовой сфере (дополнено)

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявляет, что ЗАО "УкрГаз-Энерго" планирует инвестировать в совместную деятельность с ГАО "Черноморнефтегаз" по освоению шельфа Черного моря 400-500 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.БАКУЛИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Прорабатываем вопрос совместной деятельности с "УкрГаз-Энерго". Если "УкрГаз-Энерго" и "Черноморнефтегаз" создадут СП, то государству будет принадлежать 75% ("Черноморнефтегаз" на 100%, а "УкрГаз-Энерго" на 50% принадлежат НАК "Нафтогаз Украины" – УНИАН)", – сказал он.

При этом он добавил, что "УкрГаз-Энерго" планирует инвестировать 400-500 млн. долларов".

Как сообщал УНИАН, ранее правление НАК «Нафтогаз Украины» решило задействовать «УкрГаз-Энерго» в качестве инвестиционного партнера «Черноморнефтегаза» по освоению Одесского и Безымянных газовых месторождений. В предполагаемом СП «Нафтогаз» опосредованно будет контролировать 75% акций. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 5,8 млрд. грн.

Запасы Одесского и Безымянного газовых месторождений, которые предполагается извлечь в рамках работы СП, составляют около 22 млрд. кубометров природного газа.

Общие запасы Черноморского шельфа составляют 1,7 трлн кубометров природного газа.