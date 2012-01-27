Штормовое предупреждение в Крыму продлили

Крымское управление МЧС продлило штормовое предупреждение, объявленное три дня назад, до воскресенья, 29 января: на полуострове сохраняется ветреная и морозная погода.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в Крыму.

МЧС просит жителей Крыма и туристов воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов в гололед, отложить выезды на рыбалку и охоту, а также выходы в горы.

Спасатели советуют также не пить спиртное, не выходить из дома без шапки, не стесняться использовать для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды домов.

Как сообщал УНИАН, шквальный ветер оставил без света 27 января более 28 тысяч жителей 59 сел в Крыму, а также сорвал крыши в четырех сельских школах.

Больше всего от разгула стихии пострадали Красноперекопский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Черноморский районы.