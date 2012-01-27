В Луцке объявлен Год Ярослава Стецько

В Луцке 2012 год объявлен Годом проводника Организации украинских националистов Ярослава Стецько.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого городского совета, соответствующее решение накануне приняли депутаты горсовета во время очередной сессии, которая закончилась сегодня. Решение поддержали 34 депутата из 50-ти.

Инициировали проект такого решения и внесли его на рассмотрение совета депутаты от ВО «Свобода».

Депутаты активно обсуждали этот проект решения. Представители партий «Свобода», «За Украину!» проинформировали об исторической роли Я.Стецько в становлении Украинского государства.

Между тем, депутатов от Партии регионов интересовали вопросы, сколько средств необходимо на организацию и проведение мероприятий, связанных с отмечанием в 2012 году Года Ярослава Стецько.

Справка УНИАН. Я.Стецько родился 19 января 1912 года в Тернополе в семье священника. С отличием окончил гимназию в Тернополе, изучал право и философию в Краковском и Львовском университетах в 1929-1934 гг.

С 1932 года Я.Стецько был членом Краевой экзекутивы ОУН, идеологическим референтом и редактором подпольных националистических изданий. За революционную деятельность подвергался репрессиям, в 1934 г. приговорен к 5 годам заключения. Освобожден в 1937 г. по общей амнистии.

В феврале 1940 г. Я.Стецько был соинициатором создания в Кракове Революционного Провода ОУН-Б Степана Бандеры, а на II Большом сборе ОУН-Б в апреле того же года в Кракове Я.Стецько был избран заместителем проводника ОУН-Б Степана Бандеры.

С началом немецко-советской войны Я.Стецько созывает Национальное собрание во Львове, которое 30 июня 1941 г. утвердило Акт провозглашения Украинского Государства и избрало Я.Стецько премьером.

За отказ отозвать Акт провозглашения Украинского Государства Я.Стецько арестовали и направили в концлагерь Заксенхаузен, где он находился до сентября 1944 г. После освобождения, Я.Стецько по пути к американской оккупационной зоне был тяжело ранен.

В 1945 г. краевая конференция ОУН-Б избирает Я.Стецько членом бюро Провода ОУН, в которое входили еще С.Бандера и генерал главнокомандующий УПА Роман Шухевич. В 1946 г. Я.Стецько возглавил антибольшевистский блок народов (АБН), президентом которого был до конца своей жизни.

В 1968 году Я.Стецько избран председателем Провода революционной ОУН-Б, который он возглавлял до конца своей жизни.

Умер Я.Стецько 5 июля 1986 г. в Мюнхене, где он и похоронен.