УБОП задержал мошенников, которые продавали кредитные иномарки

В Закарпатской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении группы мошенников, которые занимались перепродажей кредитных иномарок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Как рассказал начальник областного УБОП Иван НЕМЕШ, во главе группировки была 38-летняя женщина из г. Мукачево. Она вместе с подельниками путем обмана и злоупотребления доверием незаконно присваивала транспортные средства, которые в дальнейшем сбывались на территории Черновицкой области.

Злоумышленники разыскивали автомобили, за которые владельцы платят кредиты, и договаривались брать машины в аренду, при этом заверяли, что будут самостоятельно осуществлять ежемесячные выплаты банку. Однако машины по поддельным нотариальным доверенностями и без ведома владельцев мошенники перепродавали. В итоге пострадавшие оставались с непогашенным кредитом и без автомобиля.

По данным правоохранительных органов, члены ОПГ причастны почти к трем десяткам преступных эпизодов и нанесли материальный ущерб на сумму около 1,5 млн. грн. Убоповцам удалось разыскать все перепроданные автомобили.

Теперь четырем злоумышленникам придется отвечать за действия, предусмотренные ч.4 ст.190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.