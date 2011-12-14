Гостиницы категории 3-5 звезд на 10 лет освобождены от налога на прибыль

В Украине гостиницы категории 3-5 звезд будут на 10 лет освобождены от налога на прибыль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявила председатель Национального агентства Украины по туризму и курортам Елена ШАПОВАЛОВА по итогам заседания Совета представителей регионов сферы туризма и курортов.

По ее словам, такое нововведение должно стимулировать заинтересованность отелей в получении соответствующей категории, хотя ее присвоение не является обязательным.

«Присвоение «звезд» в настоящее время не является обязательным - оно рекомендовано. Накануне Евро-2012 многие хотят получить «звезды», поскольку это дает специальную льготу: к 2020 году отели категории 3-5 звезд освобождены от налога на прибыль, независимо от того, когда было закончено их строительство и началась эксплуатация. Эта льгота действует с 2010-го по 2020-й год», - отметила чиновница.

В то же время глава Госагентства сообщила, что в отношении тех отелей, которые будут завышать свою категорию, предусмотрен административный штраф до 53 тыс. грн.

«Такая сумма штрафа кому-то покажется большой, кому-то - маленькой. Но дело в том, что европейский, международный декларативный принцип несет нарушителю, в первую очередь, потерю имиджа. Это означает, что уже никакие туристические операторы, никакие иностранные туристы не захотят относиться серьезно к этому отелю, если он сам завысил себе звезды», - сказала Е.ШАПОВАЛОВА.

Она также сообщила, что контроль за упомянутой процедурой на сегодня осуществляет Национальное агентство по туризму и курортам, но будет рассмотрена возможность делегировать эти полномочия областям.