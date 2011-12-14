В Тернопольской области нашли захоронение расстрелянных в 1943 году евреев

В селе Коцюбинцы Гусятинского района Тернопольской области во время упорядочения мусоросвалки обнаружено захоронение расстрелянных евреев.

Как сообщил УНИАН председатель сельсовета Иван ВОРОБЕЦ, мусоросвалка находится в 100 м от села.

По его словам, в 1992 году в село из Израиля приехал мужчина, который единственный сумел спастись во время расстрела. «Он нанимал экскаватор в колхозе, они искали это захоронение, но так тогда и не нашли. Этот мужчина рассказывал, что 15 ноября 1943 года вблизи нашего села были расстреляны 84 евреев из Копычинцев и прилегающих сел. В память о погибших матери, отце и других расстрелянных он установил памятную плиту, и она теперь оказалась в 25 м от места расстрела», – отметил И.ВОРОБЕЦ.

О находке руководство села сообщило райгосадминистрации и еврейской общине в Тернополе.