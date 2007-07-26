Казахские железнодорожники обвиняют в ”фосфорной аварии” украинских коллег

Причиной техногенной катастрофы в Львовской области, где перевернулись цистерны с желтым фосфором, принадлежащие АО "Казфосфат", стало нарушение технологии производства путевых ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы компании "Железные дороги Казахстана".

"Условия перевозок опасных грузов были соблюдены и отвечали требованиям правил перевозок грузов и правилам перевозок опасных грузов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, представители компании "Железные дороги Казахстана" провели детальное обследование места аварии, осмотрели состояние верхнего строения пути, подвижного состава. Установлено, что в день схода производились путевые работы по производству среднего ремонта пути с применением путевых машин тяжелого типа.

"После окончания работ по состоянию пути было выдано ограничение скорости движения поездов до 60 километров в час и при этом место схода явилось "опасным местом" и было ограждено соответствующими путевыми сигналами", - отмечается в сообщении.

По данным компании, температура воздуха в момент проведения ремонтных работ была более +30 градусов, соответственно температура рельсов - более +50. При том, что "работа путевых машин разрешена при температуре рельса не более +43 градусов", подчеркивает пресс-служба.