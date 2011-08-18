Писающего мальчика оденет девочка

В день независимости Украины 24 августа в Брюсселе самая молодая украинская оперная певица, 10-летняя Соломия ЛУКЬЯНЕЦ оденет символ города - Manneken Pis («Писающий мальчик») - в костюм князя Ярослава Мудрого.

Как сообщил УНИАН президент Европейской ассоциации украинцев (ukrassociation.eu) Алексей ТОЛКАЧЕВ, согласно замыслу, в день 20-летия Независимости Украины нашу страну в Брюсселе должен представлять «человек-легенда», который своим талантом, достижениями или творчеством может символизировать потенциал Украины. В этом году организаторы обратили внимание на молодые таланты, которые имеют все шансы стать «легендами».

«Украина имеет множество талантов, однако они мало известны. Иностранцы знают только несколько звездных фамилий украинцев из сферы спорта и эстрады. Мы решили пригласить в Брюссель Соломию ЛУКЬЯНЕЦ, которая владеет уникальным оперным голосом с диапазоном в три октавы. В прошлом году девочка получила национальную премию «Гордость страны-2010» и со временем имеет все шансы стать «человеком-легендой», украинским брендом», - считает А.ТОЛКАЧЕВ.

Он выразил уверенность, что талантливая девочка никого не оставит безразличным в Брюсселе.

По мнению президента ассоциации, Украина должна активно представлять многочисленные украинские таланты на весь мир.

«Известные украинцы могут стать теми брендами, которые будут представлять Украину в мире. Необходимо, чтобы таких брендов было больше. Нужно браться за создание украинских брендов - «людей-легенд», украинских имен», - уверен А.ТОЛКАЧЕВ.

В прошлом году брюссельского «Писающего мальчика» одевал в костюм казака украинский богатырь - самый сильный человек планеты Василий ВИРАСТЮК.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Брюсселе состоится акция Ukrainian Manneken Pis. «Писающему мальчику» подарят копию наряда князя Ярослава Мудрого. Костюм был изготовлен в Центре истории и культуры Киевской Руси «Парк Киевская Русь». В связи с презентацией нового костюма для Manneken Pis в этом году акция в Брюсселе будет сопровождаться торжественным приемом в мэрии – в старинной ратуше на Гранд Плац, пешим шествием по средневековым улицам, уличными гуляниями и вечерним праздничным концертом.

Организаторами акции Ukrainian Manneken Pis выступила Европейская ассоциация украинцев.

*** Традиция одевания Manneken Pis в различные костюмы насчитывает свыше 300 лет и берет начало от курфюрста Баварии Максимилиана II Эммануила, который в 1698 году подарил первый наряд для статуи. Дальше традицию продолжил король Франции Людовик XV, передав Брюсселю костюм из золотой парчи. На сегодняшний день скульптура уже имеет до 1 тысячи костюмов, предоставленных представителями разных народов.

Украинцы впервые приняли участие в одевание Manneken Pis в 2007 году, когда Европейская ассоциация украинцев подарила Брюсселю костюм украинского казачка. С тех пор празднование Дня независимости Украины в Брюсселе стало традиционным.