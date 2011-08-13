Движение на Южном берегу Крыма парализовано из-за аварии бензовоза
15:41, 13 августа 2011Общество
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Пробка - на несколько километров
Авария бензовоза в районе поселке Малый Маяк парализовала сегодня движение на Южном берегу Крыма, в многокилометровой пробке стоят тысячи автомобилей.
Об этом УНИАН по телефону сообщил пассажир одной из машин, которая застряла на дороге Симферополь-Ялта.
"Перевернулся бензовоз. Стоим в громадной пробке уже более 1,5 часов", - сказал собеседник агентства.
По данным крымских СМИ, водитель машины доставлен в больницу.
Обстоятельства дорожной аварии выясняются.
Агентство не располагает комментарием МЧС и ГАИ Крыма, поскольку телефоны пресс-служб в субботу не отвечают.
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