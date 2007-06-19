Украина и ЕС подписали новое соглашение о торговле сталью с увеличением квот

Украина и Европейский Союз, по итогам сегодняшнего заседания Совета по вопросам сотрудничества в Люксембурге подписали соглашение о торговле некоторыми сталелитейными изделиями, которым увеличиваются квоты на поставки украинского плоского и сортового проката в ЕС на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал министр экономики Анатолий КИНАХ, от ЕС – Комиссар по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Новое соглашение является правопреемником предыдущих соглашений 2005-2006 гг. и после ратификации заменит нынешние автономные квоты ЕС.

Согласно документу, квота на экспорт металлопродукции в страны ЕС в 2007 году будет увеличена на 23,94% - до 1,320 млн. тонн, по сравнению с 1 млн. 64,980 тыс. тонн в 2006 году.

Увеличению квот способствовало расширение Европейского Союза после вступления в сообщество Болгарии и Румынии.

Новое соглашение также отменяет режим квот для двух сталелитейных изделий: полуфабрикатов и профилей (категория SB1), которые классифицируются в ЕС по кодам TARIC 7207 19 80 10 и 7207 20 80 10.

Новое соглашение вступит в силу после его подписания. Соглашение заключено на 2007 год с возможностью автоматического продолжения на последующие годы, однако оно утратит силу в тот день, когда Украина станет членом Всемирной торговой организации.

Начиная с 1990 года, двусторонняя торговля определенными сталелитейными изделиями украинского производства осуществляется в рамках двусторонних соглашений, которые устанавливают количественные ограничения на импорт украинского металлопроката в страны Европейского Союза.

Украина и Евросоюз 29 июля 2005 года подписали соглашение о торговле некоторыми сталелитейными изделиями на 2005-2006 гг. с объемом квоты в 1004,5 тыс. тонн. Документ предусматривает возможность увеличения квоты в случае уменьшения экспортной пошлины на утиль черных металлов в размере 30 евро за тонну.

Как сообщал УНИАН, новое Соглашение между правительством Украины и Европейским Содружеством о торговле некоторыми сталелитейными изделиями парафировано сторонами 19 января этого года.

30 мая Совет министров по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей ЕС дал согласие на подписание данного соглашения с Украиной.