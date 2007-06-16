Азовское море: крокодила не нашли, зато аммиак и кишечная палочка под контролем

В Азовском море вновь открыт купальный сезон, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на санэпидстанцию Донецкой области Украины.

Пляжи в Мариуполе и других населенных пунктах были закрыты после того, как врачи обнаружили в воде повышенную концентрацию аммиака и кишечной палочки.

Как заявила заместитель главного санитарного врача области Лариса ГУСЕВА, пробы воды берутся дважды в неделю. Если будут зафиксированы новые отклонения, то запрет на купание, по ее словам, снова вступит в силу.

Как сообщалось, в конце мая в Азовском море в районе Мариуполя стала в больших количествах гибнуть рыба, в основном бычки. Администрация Донецкой области, как отмечает издание "Новости.dn.ua", заявляет, что это произошло из-за сильной жары. По другим данным, причиной мог стать выброс аммиака с одного из местных предприятий.

Кроме того, по-прежнему нет известий о нильском крокодиле по кличке Годзилла, который 31 мая убежал из мариупольского цирка и уплыл в Азовское море. Рептилия, как пишет "Комсомольская правда", "держит в страхе все побережье: люди с опаской выходят на пляжи, бабульки застают крокодила на грядках за поеданием капусты, слабовидящие нащупывают в воде крокодилий хвост".

По слухам, Годзилла мог уплыть в Россию в сторону Таганрога. Однако директор Донецкого зоопарка Юрий ЧЕРНОДУБ, которого цитирует издание, считает, что крокодил выжил только в том случае, если добрался до пресной воды и выбрался на землю.