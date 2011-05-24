В Киеве закроют движение на развязке через Надднепрянское шоссе
18:52, 24 мая 2011Общество
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В ночь на 29 мая
С 22.00 28 мая до 7.00 29 мая будет закрыто движение автотранспорта на транспортной развязке через Надднепрянское шоссе на Южном мостовом переходе – эстакадный съезд №4 (Южный мостовой переход – мост Патона).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».
Кроме того, с 24 по 27 мая с 21.00 до 6.00 предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта (две полосы движения) на указанной развязке.
Ограничение движения связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия с заменой гидроизоляции.
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